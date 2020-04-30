LeBron James, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sezonun iptal edileceğine yönelik haberleri yalanladı ve şu paylaşımda bulundu:

"Bu kesinlikle doğru değil. Tanıdığım hiç kimse böyle bir şey söylemiyor."

Maçların iptal edilmemesi gerektiğini savunan LeBron James, "Güvenli olur olmaz sezonu bitirmek istiyoruz. Ben ve takımım hazırız" görüşünü paylaştı.

NBA karşılaşmaları, koronavirüs salgını nedeniyle 11 Mart'ta süresiz olarak askıya alınmıştı.

Saw some reports about execs and agents wanting to cancel season??? That’s absolutely not true. Nobody I know saying anything like that. As soon as it’s safe we would like to finish our season. I’m ready and our team is ready. Nobody should be canceling anything. 👑 — LeBron James (@KingJames) April 30, 2020

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