Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala marketlerde yoğunluk yaşandı

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına kısa bir zaman kala marketlerde yoğunluk yaşandı.
Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 3 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını ifade etmişti
Vatandaşlar 3 gün sürecek kısıtlama nedeniyle marketlere yöneldi ve sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala marketlerde yoğunluk oluştu.
Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala İstanbul'da marketlerde yoğunluk yaşandı https://t.co/MhI3bBYY1Z pic.twitter.com/k5pIpo17F4— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 30, 2020
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