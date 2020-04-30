ABD istihbaratı: Yeni koronavirüsün insan eliyle üretilmediği kanısını paylaşıyoruz

ABD istihbarat örgütleri yeni koronavirüsün ‘insan eliyle üretilmiş ya da genetiğiyle oynanmış’ bir virüs olmadığı sonucuna vardıkları açıklamasını yaptı. İstihbaratçıların bu saptaması, Başkan Donald Trump’ın, virüsün kökeninin Çin’deki bir laboratuvar olduğu yönündeki kanısıyla çelişiyor.

Ulusal İstihbarat Dairesi Direktörlüğü’nden yeni koronavirüsün kökenine dair yaptığı açıklamada, “İstihbarat örgütleri yeni koronavirüsün insan eliyle üretilmiş ya da genetiğiyle oynanmış olmadığına dair genel bilimsel kanıya katılmaktadırlar” denildi.

Ancak açıklamada, istihbarat örgütlerinin, ‘salgının enfekte olmuş hayvanlarla temas üzerinden mi bulaştığı, yoksa Vuhan'daki bir laboratuvarda meydana gelen bir kaza sonucu mu yayıldığı’ konularını değerlendirmeye devam edeceği de belirtildi.

Yeni koronavirüsün Çin’deki bir laboratuvarda meydana gelen bir kaza neticesinde yayıldığı, Trump yönetimi tarafından ortaya atılmış bir görüş.

Başkan Trump ve yönetimindeki üst düzey yetkililer bir ay içinde pek çok kez virüsün kökeninin Vuhan’daki bir laboratuvar olduğuna inandıklarını dile getirip Çin hükümetini virüsün yayılımını zamanında önleyememekle suçlamıştı.

Çin hükümeti bu suçlamaların her birini reddetti. Çin Dışişleri’nden yapılan açıklamalardan birisinde, Trump yönetiminin pandemiyle başa çıkmaktaki başarısızlıklarını geri plana atabilmek için, Çin’i hedef gösterdiği belirtilmişti.