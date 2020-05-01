Airbus, koronavirüs krizinin ilk 3 ayında 419 milyon euro zarar etti

Avrupalı uçak üreticisi Airbus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemis nedeniyle havacılık ve endüstri sektörünün tarihindeki en büyük krizi yaşadığını açıklayarak, 2020’nin ilk çeyreğinde 419 milyon euro zarar ettiğini duyurdu.

Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden biri olan Airbus, tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini geçiriyor. Şirket, 2020’nin ilk çeyreği için açıkladığı sonuçlarda 419 milyon euro zarar ettiğini açıkladı.

Webtekno'nun aktardığı habere göre, şirketin genel müdürü Guillaume Faury, "Airbus, havacılık endüstrisinin şimdiye kadar gördüğü en büyük kriz tarafından vuruldu" diyerek 2020’nin ilk 3 ayında 419 milyon euro kaybettiklerini duyurdu.

Avrupalı uçak üreticisi, dünya genelindeki pek çok havacılık şirketi gibi zor zamanlar geçiriyor. Binlerce çalışanına ücretsiz izin vermek zorunda kalan şirket, batmamak için milyarlarca dolarlık kredi istedi.

Faury, bu zararın büyük krizin sadece erken aşaması olduğunu vurguladı. Önümüzdeki süreçte Airbus’ın daha büyük zararlarla karşılaşacağı düşünülüyor.

Yüzde 15'lik gelir kaybı

2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 15'lik gelir kaybı yaşayan Airbus, ticari uçak teslimatlarında da 162'den 122'ye kadar geriledi.

Pandemi nedeniyle uçuş yapamayan firmalar, havayolu filoların büyük kısmını yerde tutarken yeni uçak teslimatlarını da erteleme kararı aldı. Havayolu firmalarının yaşadığı bu zorlu süreç ise Airbus ve Boeing gibi ticari uçak üreticilerine son derece olumsuz yansıdı. İki şirket, tarihlerinin en zorlu sürecini geçirirken, hükümetlerden milyarlarca dolarlık krediler istedi.

Airbus'ın CEO'su, "Airbus’ın geleceğini korumak için bir dizi önlem uyguluyoruz. Bu salgınla birlikte yaşamayı öğrenerek yolcuların hava yolculuğuna yeniden güvenmeleri için endüstrinin kalanıyla birlikte çalışmalıyız" açıklamasında bulundu.

Daha önce de uçak üretimlerini üçte bir oranında azaltmayı planladıklarını söyleyen Airbus, bu haftanın başlarında Kuzey Galler’deki Broughton tesislerinde çalışan 3 binden fazla personelin ücretsiz izne çıkarılacağını doğrulamıştı.