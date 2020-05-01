Selvi: İlk edindiğim bilgi, 9 günlük sokağa çıkma yasağının gündemde olmadığı yönünde

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararlarıyla ilgili olarak yeni bir bilgi verdi. Selvi, "Bakanlar Kurulu toplantısında bayramla ilgili süreç netleştirilecek. Piyasalar rahat olsun. İlk edindiğim bilgi, 9 günlük sokağa çıkma yasağının gündemde olmadığı yönünde" dedi.

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te '9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik karar 18 Mayıs’ta' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Mayıs ayının normalleşme sürecinin hazırlık aşaması olacağı netleşti. Bayrama kadar her hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam edecek. Ama asıl bayramdan sonra ne olacak?" diye başladı.

Selvi şöyle devam etti:

"Ramazan Bayramı 24 Mayıs'a denk geliyor. Cumartesi günü arife, pazar günü ise bayram olduğu için zaten sokağa çıkma yasağının kapsamında olacak. Ancak bu süreçte aydınlatılması gereken iki tarih var.

Ramazan Bayramı’nın ikinci ve üçüncü günü de sokağa çıkma yasağı kapsamına alınıp 4 gün olarak uygulanacak mı?

Ramazan Bayramı’nı da içine alacak şekilde, 23 Mayıs'ta başlayıp 1 Haziran'da bitmek üzere 9 günlük sokağa çıkma yasağı söz konusu mu?

Normalleşme takvimi pazartesi günü yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacak. Kontrollü bir normalleşme sürecine hazırlık yapılıyor. Ramazan Bayramı’nda da şehirlerarası seyahatler yapılamayacak. Ama bayramda sokağa çıkma yasağının kaç gün olacağına şimdiden karar verilmeyecek. 18 Mayıs tarihinde yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında bayramla ilgili süreç netleştirilecek. Piyasalar rahat olsun. İlk edindiğim bilgi, 9 günlük sokağa çıkma yasağının gündemde olmadığı yönünde. Eğer veriler iyi gelmeye devam ederse 4 gün dahi düşünülmeyebilir."