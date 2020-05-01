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    Viyana'ya dönen Türk vatandaşı: Keşke gelmeseydim, döndüğüme pişmanım

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    Koronavirüs salgını
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    İki ay önce iş gereği Türkiye'ye gelen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Avusturya'ya dönemeyen Türk vatandaşı Mehmet Sorgun, 200 kişilik kafileyle Viyana'ya uçtu. Sorgun, "Gelmek isteyenlere Allah yardım etsin. Ülkemizde her şey güzel. Samimi olarak söylüyorum, keşke gelmeseydim" dedi.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye’de kalan Avusturya vatandaşlarının yanı sıra aralarında ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının da bulunduğu 200 kişilik kafile, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan havalanan Sunexpress havayolu şirketine ait uçakla Avusturya’nın başkenti Viyana’ya geldi.

    Viyana (Schwechat) Havalimanına iniş yapan yolculara görevliler tarafından koronavirüs tedbirleri nedeniyle bilgilendirme yapılarak, ilk 14 günlük süreci evlerinde karantinada geçirecekleri bildirildi.

    Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan ve 15 Mart’tan beri Türkiye’de bulunan ve son uçakla Viyana’ya dönen Murat Çelik, çalıştığı için ülkeye geri geldiğini söyledi. Çelik, “Zaten 1,5 aylık sürede uçak yoktu. Viyana’ya yeni bir uçak uçacağını duyduk seyahat firması üzerinden biletimizi aldık geldik. Burada da işimiz olduğu için mecbur, burası da ikinci devletimiz. Türkiye'den dönmek zor geldi. Ancak buraya da geldiğimiz için mutluyuz dedi.

    '14 günlük ev karantinası uygulayacağız'

    Uçaktan indikten sonra görevlilerin bilgilendirme yaptığını aktaran Çelik, “14 gün ev karantinası verdiler. Aynı zamanda takip edecekler. 14 gün evde yatacağız ondan sonra da normal işimize ve hayatımıza devam edeceğiz. Zaten Viyana’da da iş yerleri açılmaya başladı. Yavaş yavaş hayat devam edecek. Uçakta her hangi bir sıkıntı yaşamadık. Sabah Yozgat Yerköy’den Ankara Havalimanına geldim. Ankara’da herhangi bir sıkıntı olmadı. Tabi orada termal ölçümler yapılıyor. Ardından uçağa bindik. Geldik buradan da kontrolden geçtik. Sadece ev karantinası var onu da uygulayacağız mecbur” dedi.

    Avusturya'da normalleşme süreci

    Avusturya’nın Salzburg eyaletinde çalışan ve Türkiye’ye izin için gittiğini belirten Erol Güçler de ülkede normalleşme sürecinin başlamasından dolayı geri geldiğini söyledi. Güçler, “Kışın inşaat kapandı. Çocuklarım Türkiye’de olduğu için izine gittim. Genelde kışın 2 ay çocuklarımın yanını gidiyordum ama 2 ayın sonunda uçuşlar kapandı. Koronavirüsten dolayı gelemedim. Şimdi de patronum beni aradı. İşlerin yeniden açıldığını söyleyince bende Avusturya’nın Ankara Konsolosluğu'nu aradım. Viyana’dan bir seyahat firmasının Sunexpress ile uçuş düzenlediğini söylediler. Biz de biletimizi aldık. Kayseri’den Ankara’ya 700 TL’ye taksi tutarak havalimanına geldim. Ardından da buraya geldim ve burada kaldım” dedi. Uçakta herhangi bir sorun yaşamadığını da belirten Güçler, Viyana Havalimanı’nda karantina bilgilendirilmesinin yapıldığını söyledi.

    'Keşke Türkiye'de kalsaydım'

    İş gereği 2 ay önce Türkiye’ye giden ve uçuşların kapanması nedeniyle geri dönemeyen Mehmet Sorgun ise Avusturya’ya geldikten sonra “Keşke Türkiye’de kalsaydım” dedi. Geri dönmek için Avusturya Konsolosluğu’nu aradığını ancak yanıt alamadığını da belirten Sorgun, “Şu an Avusturya’nın İstanbul Konsolosluğu'nu aradığımızda cevap alamıyoruz. Sağ olsun yine hükümetimiz gitmek isteyenler için uçak ayarladı. Bu da son uçuş dediler. Uçuşlar 1 ay daha kapalı olacak. Gelmek isteyenlere Allah yardım etsin. Ülkemizde her şey güzel. Samimi olarak söylüyorum; keşke gelmeseydim” ifadelerini kullandı.

    Viyana’da yaşayan ve kardeşini karşılamak için havalimanına gelen Kaan Öztürk ise koronavirüs sürecini evde geçirdiğini söyledi. Öztürk, “Kendisi Türkiye’de iken telefonla irtibattaydık sürekli konuşuyorduk. Biz karantinamızı evde geçiriyoruz. Havalimanı için çıktık. Kendisiyle de hep irtibattaydık. Onun açısından da güzel geçtiğini söylüyor. Biz de burada evde duruyoruz” dedi.cen

    Etiketler:
    Koronavirüs, Havaalanı, Viyana, Türkiye
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