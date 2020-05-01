Bilim insanları gösterdi: Tek bir öksürükle uçağın tamamına virüs nasıl yayılıyor?

Koronavirüs salgını havacılık sektörünü büyük sekteye uğrattı, uçuşlar tüm dünyada askıya alındı. Purdue Üniversitesi’nden bilim insanlarının hazırladığı görüntü de, uçuşların nasıl bir tehlikeye kapı aralayabileceğini gözler önüne serdi.
Hareketli görüntüde uçaktaki koronavirüs hastası bir yolcunun öksürmesi halinde virüsün nasıl yayıldığı aktarıldı.
This #datavizualisation shows how tiny invisible droplets from a single cough can flow through the cabin of a Boeing 767 passenger jet@washingtonpost / #tech #data #COVID19 #plane @CurieuxExplorer @jblefevre60 @PawlowskiMario @ShiCooks @mvollmer1 @ValensNtirenga2 pic.twitter.com/PwU6FUJi7b— Pierre-Antoine Rizk (@Droit_IA) April 29, 2020
Bilim insanları Boeing 767 tipi uçakta 5 saatlik bir uçuş yapan bir kişinin üçte bir oranında hastalanma riski olduğunu belirtti.
Uçuşun daha kısa olması halinde riskin beşte bire kadar düştüğü kaydedildi.
Uzmanlar ayrıca uçaktaki havalandırma sisteminin değiştirilmesinin, söz gelimi hava akışının yukarıdan değil zemine yakın bir noktadan sağlanmasının riski yarıya yarıya ya da daha fazla oranda azalttığını tespit etti.
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