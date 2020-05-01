ABD istihbaratı Trump'ı 'taca çıkardı': Kovid-19, insan eliyle üretilmiş ya da genetiğiyle oynanmış bir virüs değil

Trump'ın koronavirüsün Çin kaynaklı olduğu konusundaki ısrarının aksine ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) insan eliyle üretilmiş ya da genetiğiyle oynanmış bir virüs olmadığının tespit edildiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüsün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğü ve konuyla ilgili çok ciddi soruşturmalar yürüttükleri yönündeki sözlerinin ardından Amerikan istihbaratından Trump'ın sözlerini havada bırakan bir açıklama geldi.

Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün açıklamasında, "İstihbarat Topluluğu, Kovid-19 virüsünün insan yapımı veya genetik olarak değiştirilmediğine dair bilimsel verilerle hemfikir" dendi.

'Hayvanlarla temas veya kaza olasılığı araştırılıyor'

Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, salgının kaynağının enfekte hayvanlarla temas ya da bir Çin laboratuvarında kaza sonucu ortaya çıkıp çıkmadığının ise araştırıldığını vurguladı.

Trump ne demişti?

Trump, dün "Vuhan Viroloje Enstitüsü'nün virüsün kaynağı olduğuna dair size yüksek derecede güven veren bir kanıt gördünüz mü?" şeklindeki soruya, "Evet gördüm" diye yanıt vermişti. Gazetecilerin bu konudaki sorularında ısrar etmesi üzerine Trump, "Çin bunu kasıtlı olarak ya da yanlışlıkla yapmış olursa olsun araştırmacılarımız bu konuda çalışıyor. Size şu anda daha fazlasını söyleyemem" diye konuşmuştu.

Trump, birkaç gün önce de, 'Çin'in virüsü bilerek yaydığı' suçlamalarına ilişkin "Çin'e ilişkin çok ciddi soruşturmalar yapıyoruz. Çin'in yaptıklarından mutlu değiliz, gelinen bu noktadan mutlu değiliz. Biz virüsün ilk çıktığı yerde durdurulabileceğini düşünüyoruz. Çin, bunu çok hızlı bir şekilde durdurabilirdi ve bu salgın tüm dünyaya sıçramazdı" demişti.

Çin'den yanıt gelmişti

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang, Trump'ın iddiaları karşısında "Kovid-19'un sorumluluğu konusuna gelince, vürüsün tüm insanlığın ortak düşmanı olduğunu daha önce birçok kez dile getirdik. Çin, virüsün taşıyıcısı değil, aksine virüsün mağduru. Washington, düşmanının Pekin değil koronavirüs olduğunu anlamalı" ifadelerini kullanmıştı.