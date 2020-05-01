Macron, karantina kalkınca yaşanacak rehavete karşı uyardı: 11 Mayıs, normal yaşama geçiş olmayacak

Avrupa’da salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Fransa, 11 Mayıs’ta karantinanın kaldırılmasına hazırlanırken, Emmanuel Macron, ‘bunun sadece bir ilk adım’ olduğu uyarısında bulundu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle Elysee Sarayı’nda işçileri ağırlayan Macron, dana sonra yaptığı açıklamada, “11 Mayıs, normal yaşama bir geçiş olmayacak. Yeniden düzenlenmesi gereken bir iyileşme olacak. Pek çok aşama olacak ve 11 Mayıs da onlardan bir tanesi” dedi.

Mart ortasından beri karantinada olan Fransa’da 11 Mayıs itibariyle eğitim kademeli olarak başlayacak, işletmeler yeniden üretime geçecek, küçük müzeler de kapılarını açacak.

Ancak hükümet evden çalışma sisteminin en az üç hafta daha devam etmesi, 65 yaş üstü kişilerin yine de gerekmedikçe evden çıkmaması, çıkan kişilerinse sosyal mesafeye dikkat etmesi ve mutlaka maske takması çağrısında bulunuyor.

Ancak vaka sayılarının kötüye gitmesi halinde hükümet, olağanüstü halin 23 Temmuz’a kadar uzatılmasını öngören bir düzenleme de hazırladı.