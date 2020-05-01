Kovid-19 ölümüne yol açan anormal patoloji tespit edildi

Eurekalert portalında yer alan habere göre, İrlanda Vasküler Biyoloji Merkezi ve İrlanda Kraliyet Cerrahlar Koleji’nden bilim insanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı ağır seyreden kişilerin verilerini analiz ederek akciğerlerde oluşan mikro kan pıhtılarının anormal bozukluğa yol açtığı sonucuna vardı.

İrlanda Vasküler Biyoloji Merkezi Direktörü Prof. James O'Donnell, "Akciğerlerdeki küçük hava keselerini etkileyen pnömoniye ek olarak, akciğerin her yerinde yüzlerce küçük kan pıhtısı da tespit ediyoruz. Diğer akciğer enfeksiyonlarında böyle bir durum görülmez ve bu, Kovid-19 hastasının kanında oksijen seviyesinin neden önemli ölçüde düştüğünü açıklıyor" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, koronavirüs hastalığı ağır seyreden kişilerde anormal kan pıhtılaşmasının kalp krizi ve inme riskini önemli ölçüde artırdığını düşünüyor.

Ayrıca kan pıhtılaşması yüksek seviyede olan kişilerde hastalığın ağır seyrettiği ve hastaneye kaldırılma ihtimalinin yüksek olduğu ortaya çıkarıldı.