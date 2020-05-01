Rusya İnşaat Bakanı Yakuşev koronavirüse yakalandı

Rusya İnşaat Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakan Vladimir Yakuşev’in koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtilerek, “Bilgisayarlı tomografi, koronavirüs tanısını doğruladı” dendi.

Yakuşev’in tedavi için hastaneye kaldırıldığı kaydedilen açıklamada ayrıca Yakuşev’in yardımcısı Dmitriy Volkov’un da koronavirüse yakalandığı ifade edildi.

Başbakan Mihail Mişustin de dün Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtmiş, yetkililerin tavsiyesi doğrultusunda kendisini karantinaya alacağını ifade etmişti.

Başbakanlık Basın Sözcüsü Boris Belyakov da Mişustin'in hastanede tedavi olacağını açıklamıştı.