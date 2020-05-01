'İngiltere'de koronavirüs kaynaklı ölümler siyahilerde daha yüksek'

İngiliz bilim insanları, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölüm oranlarının Karayipler’den göçen siyahilerde daha yüksek olduğunu açıkladı.

IFS’den yapılan açıklamada, "Hastanelerde, Kovid-19 kaynaklı ölüm oranı en çok Karayipler bölgesinden göç eden siyahilerde görülüyor" ifadelerine yer verildi.

Karayipli siyahilerde ölüm oranı, beyazlara göre 3 kat daha yüksekken diğer bölgelerden göç eden siyahi gruplarda da ölüm oranının ülke ortalamasının 2 katı olduğu kaydedildi.

Uzmanlara göre bunun nedeni, ekonomik ve sosyal faktörlerinin yanı sıra, hastaların genel sağlık durumu.

Açıklamada ayrıca ölüm oranının, kentlerdeki nüfus yoğunluğuna değiştiği belirtildi.

Daha önce İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkenin Kovid-19 salgınında pik noktasını geride bıraktığını açıklamıştı.