ABD'li uzmandan koronavirüsün nasıl bitebileceğine dair senaryolar

Scientific American'ın haberine göre, Chicago Üniversitesi’nden epidemiyoloji uzmanı Corbey’e göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını mütasyona uğrayarak daha az tehlikeli hale gelebilir. Örnek olarak 1918 yılında 50 milyondan fazla can alan İspanyol gribini gösteren uzman, bu hastalığın zaman içinde mevsimsel grip halini aldığına dikkat çekti.

İkinci senaryo, kısıtlayıcı tedbirler sayesinde koronavirüs karşısında elde edilen zafer olabilir. 2002-2003 döneminde SARS salgınında bu senaryonun yaşandığını hatırlatan Corbey, etkili epidemiyolojik kontrolün hastalığın yayılmasına izin vermediğini, ölü sayının nispeten az olduğunu hatırlattı.

Üçüncü senaryoya göre, aşı geliştirilecek ve salgının daha fazla yayılması bu aşı sayesinde önlenecek. 2009’daki domuz gribi salgınını hatırlatan Corbey, geniş çaplı uygulanan aşı kampanyası sayesinde ikinci dalganın önlendiğini, İspanyol gribi gibi domuz gribinin de mevsimsel hastalığa dönüştüğünü söyledi.

Kovid-19’u yenmek için devletlerin aldığı tedbirler, insanların bilinci ve bilimsel buluşlardan bir kümeye ihtiyaç olduğunu dile getiren ABD’li uzman, "Koronavirüse karşı mücadelede başarının yarısı, ülke yönetiminin ne kadar etkili yanıt verdiğine ve insanların kısıtlamalara ne kadar uyduğuna bağlı. Başarının geriye kalan yarısını bilim vermeli" dedi.