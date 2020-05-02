İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 16 bini aştı

İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 3 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.
Böylece ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kaybının 225'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, 155 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 16 bin 101'e ulaştığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca hastalardan 105'inin durumunun ağır olduğu, 8 bin 758 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.
Kısıtlamalar gevşetiliyor
İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında eğitime ara verilen okullar pazar gününden itibaren kademeli olarak açılacak.
Ülkede ayrıca alışveriş merkezleri ve semt pazarları dışında yer alan dükkanların açılmasına da izin verilmişti.
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