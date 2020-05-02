Venezüella'da koronavirüs vaka sayısı 335'e yükseldi

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kovid-19 pandemisinin ülkedeki seyrine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Maduro, yaptığı açıklamada "Bugün iki yeni vakayı doğruladık ve Venezüella'da şu an 335 vaka bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno da salgının ülkesinde yavaşladığını belirtti.

Moreno, başta Guayas eyaleti olmak üzere ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm oranlarının düşüş kaydettiğini söyledi.