Şanlıurfa'da 3 binadaki karantina uygulaması sona erdi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Karaköprü ilçesinin Akpıyar ve Karşıyaka mahallerinde bulunan 2 bina ile Bozova ilçesinin Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir binanın 14 gün karantinaya alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Kovid-19 hastalarının adresten ayrılması ve yeni pozitif vakanın tespit edilmemesi üzerine binalardaki karantina tedbirinin sona erdiği kaydedildi.