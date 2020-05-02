Pompeo: Çin koronavirüsün örneğini daha 2 gün önce verdi

‘The Buck Sexton Show’ programına konuk olan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin’i bir kez daha şeffaf davranmamakla suçlayarak, daha iki gün önce Çin’den gelene kadar ABD’nin elinde koronavirüs örneğinin bulunmadığını ifade etti.

Pompeo, “Çin tarafı şeffaf olarak hareket ettiğini iddia ediyor, ancak en azından 1-2 gün öncesine kadar aslında elimizde virüsün bir örneği yoktu. Hala tehdidin boyutlarının ne kadar büyük olduklarını anlamak için çalışıyorduk” diye konuştu.

ABD’li diplomat Çin yönetimini bir kez daha şeffaf davranmamak ve uzmanlara ülke kapılarını kapalı tutmakla suçladı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 11 Mart’ta ‘pandemi’ olarak duyurduğu yeni tip koronavirüs son resmi verilere göre şimdiye kadar dünya genelinde 3 milyon 360 binden fazla kişiye bulaştı. Bir milyondan fazla kişi virüsü yenerek sağlıklarına kavuşurken salgından ölenlerin sayısı ise 240 bine yaklaştı.