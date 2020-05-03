ABD ve Çin arasında, koronavirüs eksenindeki söz düellosu şiddetleniyor. Pekin'i 'koronavirüs konusunda kamuoyunu yanlış bilgilendirmekle' suçlayan ABD Başkanı Donald Trump'a Çin'den videolu yanıt geldi. Bir animasyon filmi yayınlayan Çin yönetimi, ABD'yi virüs konusundaki uyarıları dikkate almamak ve tutarsızlıkla suçladı.

Bir animasyon filmi yayınlayan Çin yönetimi, kendisini koronavirüs konusunda doğru bilgilendirme yapmamakla suçlayan ABD'yi virüs konusundaki uyarıları dikkate almamak ve tutarsızlıkla suçladı.

Çin'den ABD'ye videolu koronavirüs yanıtı: Amerikalıların en sevdiğimiz yanı, tutarlılıkları https://t.co/TNRFZe3IXK pic.twitter.com/celr3UYIRX — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 3, 2020

​DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün salgına karşı harekete geçmekte geç kaldığına yönelik suçlamalar reddediyor. ABD Başkanı Trump'ın, ülkesinin DSÖ'ye sağladığı fonu askıya alması ile ilgili bir soruya tek cümle ile cevap veren Ghebreyesus, iki gün önceki basın açıklamasında, "Aslında sürekli temas halindeyiz ve birlikte çalışıyoruz" diye konuşmuştu.

Ghebreyesus, kendisine sorulan, Trump'ın, Covid-19'un Vuhan kentindeki bir laboratuvarda üretildiği iddiası ve "DSÖ kendinden utanmalı çünkü Çin'in halkla ilişkiler ajansı gibi çalışıyor." açıklamasına ilişkin bir soruyu DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Ryan'ın yanıtlamasını istedi. Ryan da pek çok bilim insanının Covid-19'un gen dizilimini defalarca incelediğini belirterek, "Dolayısıyla, bu virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz." ifadesini kullandı.

Trump, 'Kanıtı gördüm' demişti

Kovid-19 krizinde Çin'i eleştiren Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, "Başkan Trump, Çin'in yaptıklarından mutlu değil. Çin'in bu krizi doğru bir şekilde ele alamadığı artık sır olmaktan çıktı." değerlendirmesini yaptı. McEnany, ABD'nin Kovid-19 nedeniyle Çin'den tazminat talep edeceği iddialarına ilişkin de "Bunun kararı Başkan Trump'a kalmış ama şu kadarını söyleyeyim başkan, bu konuyu çok ciddiye alıyor. Çin'in virüs konusunda bilgi vermekte ayak diremesi, Amerikan halkının hayatını tehlikeye attı." yorumunda bulundu. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) de Covid-19 konusunda başarısız olduğunu ve birçok çelişkiye düştüğünü savunan McEnany, "DSÖ'nün bizzat kendisinin cevaplaması gereken birçok soru var." dedi.

McEnany'e, Trump'ın dün yaptığı, Covid-19'un Vuhan'daki laboratuvarda çıktığına dair bir kanıt gördüğüne yönelik açıklamaları da soruldu. Trump'ın açıklamasının Amerikan istihbaratı ile uyumlu olduğunu vurgulayan McEnany, "İstihbarat dediğimiz şey temelde bir varsayım ve bu istihbarat ile ne yapılacağı siyasilere kalmış. Başkan Trump, bu istihbaratı gördü ve uygun zamanda kararını verecek." ifadelerini kullandı.

Trump, önceki gün yaptığı açıklamada, Kovid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüğünü söylemiş ancak detay vermekten kaçınmıştı. Öte yandan Trump, son günlerdeki açıklamalarında sık sık Çin'in virüse ilişkin gerçek vaka ve ölü sayılarını sakladığını öne sürüyor ve bu ülkeyi, virüsü dünyaya yaymakla suçluyor.