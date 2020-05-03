Rus uzman gıdalardan koronavirüs kapmamanın yollarını anlattı

Rusya Bilimler Akademisi’nden virolog Feliks Yerşov, NSN ajansına demecinde bağırsak enfeksiyonlarını önlemeye yönelik standart yöntemlerin insanların yeni koronavirüsü su ve gıda yoluyla kapmamalarına yardım edebileceğini ifade etti.

Fekal ve oral yollardan bulaşabilme özelliği

Koronavirüs enfeksiyonunu akut solunum viral enfeksiyonundan farklı kılan özelliğinin fekal ve oral yoldan bulaşma olasılığı olduğunu hatırlatan Yerşov, bunun gerçek bir tehlike teşkil ettiğini ve önleyici tedbirler gerektirdiğini vurguladı.

Rus uzman, “Her ev hanımı ısıl işlemin virüsleri öldürdüğünü bilir. Bu nedenle suyun kaynatılması, şüpheli kaynaklardan içilmemesi gerekiyor” diye konuştu.

'Arıtılmış ya da kaynatılmış su içilmeli, gıdalar ve eller iyice yıkanmalı'

Filtre sistemi ile arıtılmış ya da kaynatılmış suyun içilmesini tavsiye eden Yerşov, tüketilen gıdaların ve ellerin iyice yıkanması ve çocukların dikkatli bir şekilde izlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Rus virolog, mümkün mertebe yemeklerin de ısıl işlemden geçirilerek tüketilmesini önerdi.