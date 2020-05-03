İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 4 bin 242 idari işlem

İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da 1-3 Mayıs'ta, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenler hakkında 4 bin 242 idari işlem uygulandı. Kurallara uyan tüm İstanbullulara teşekkür ediyoruz. Sosyal mesafe kuralına uyalım, maske takalım ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım."

İstanbul’da 1-3 Mayıs’ta Sokağa Çıkma

Kısıtlamasını ihlal edenler hakkında



📌4.242 idari işlem uygulandı.



Kurallara uyan tüm İstanbullulara teşekkür ediyoruz.👏🏻👏🏻👏🏻



Sosyal mesafe kuralına uyalım, maske 😷 takalım ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım. — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) May 3, 2020

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