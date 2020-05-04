Rus salgın hastalıkları uzmanı: Koronavirüs herhangi bir organı enfekte edebilir

Rusya Sağlık Bakanlığı salgın hastalıkları uzmanı Nikolay Briko, Parlamentskaya Gazeta’ya demecinde Kovid-19 enfeksiyonunun klinik belirtilerinin şekil itibarıyla çeşitlilik gösterdiğini ifade etti.

Rus uzman, “Hastaneye yatırılan hastaların yüzde 90'dan fazlasında zatürre, yüzde 50'den fazlasında yaygın damariçi pıhtılaşma (dissemine intravasküler koagülasyon, DIC), yaklaşık yüzde 15’inde akut böbrek hasarı ve yüzde 20'den fazlasında miyokard (kalp kası) hasarı görülüyor” diye konuştu.

Kovid-19'un tezahür çeşitliliğinin koronavirüsün birçok çeşitli yoldan bulaşabilmesine bağlı olduğunu söyleyen Briko, “Patojenin en sık bağlandığı ACE2 reseptörleri solunum yolu, böbrek, yemek borusu, mesane, ileum (ince bağırsak), kalp, merkezi sinir sistemi hücrelerinde bulunuyor. Bu nedenle insandaki her türlü organ ve sistemler enfekte olabilir” ifadelerini kullandı.