'16-17-18-19 Mayıs’ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir süredir mesaisini sürdürdüğü Huber Köşkü’nden video konferansla altıncı kez başkanlık edeceği kabine toplantısında milyonlarca genç ve yaşlıyı ilgilendiren kritik kararlar alınacak.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre Kabinenin ana gündem maddesi günlerdir merakla beklenen LGS ve YKS’nin yapılacağı tarihin belirlenmesi olacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın farklı seçenekler üzerinde çalıştığı liselere giriş sınavı LGS’nin haziran ayının son haftasında gerçekleşebileceği belirtiliyor.

Salgın nedeniyle daha önce 20-21 Haziran’dan 25-26 Temmuz’a ertelenen üniversite giriş sınavı’nin de turizm sektörünün olumsuz etkilenebileceği görüşü üzerine yeniden haziran ayına çekilebileceği konuşuluyor.

Ancak YKS’nin haziran ayına geri alınacağı iddiaları üzerine milyonlarca öğrenci Twitter’dan “YKS Tarihine Dokunma” hashtag’i açmıştı.

Yaklaşık 4.3 milyon öğrencinin gireceği her iki sınavla ilgili tüm etkenler ve öneriler göz önüne alınarak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yapacağı sunumun ardından son karar kabinede verilecek.

Toplantıda 21 Mart’tan bu yana sokağa çıkamayan 65 yaş üstündeki 7 milyon kişi için 'esnetme' formülleri de konuşulacak. 65 yaş üstündeki vatandaşların belli gün ve saatlerde sokağa çıkma yasağının esnetilmesine dönük nihai kararın da çıkması öngörülüyor.

Bu konuda Bilim Kurulu’nun önerileri ve ilgili bakanlıkların görüşü tüm yönleriyle ele alınacak. 65 yaş üstü vatandaşlar için getirilecek esnetme kararının salgının seyri ve Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda önümüzdeki günlerde 20 yaş altındakiler için de gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Erdoğan'ın normalleşme takviminin belli bölümlerini açıklaması bekleniyor

Toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın son halini verdiği normalleşme eylem planı da ele alınacak. Erdoğan’ın eylem planıyla ilgili 16 bakanlığın yaptığı hazırlıklar konusunda brifing alacağı, kabinenin ardından takvimin belli bölümlerini ve kademeli esnetmeyle ilgili kararları açıklaması da bekleniyor.

İki bayramda 4 gün yasak gelebilir

Toplantıda, Ramazan Bayramı’na kadar geçecek üç haftalık dönemde alınacak yeni tedbirler de gündeme gelecek. Kabinede ekonomide alınacak önlemlerin yanı sıra Suriye ve Libya’daki gelişmeler de ele alınacak. Önümüzdeki sürece ilişkin milyonları ilgilendiren kritik kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulusa Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak

Alışveriş merkezlerinin kademeli açılması planı, salı gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı içine alan 16-17-18-19 Mayıs’ta dört günlük sokağa çıkma yasağı uygulanması formülleri üzerinde duruluyor.

Ayrıca Ramazan Bayramı boyunca 23-24-25-26 Mayıs’ta 4 günlük yasak getirilmesi planlanıyor.