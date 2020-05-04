Bilim Kurulu Üyesi Prof. Yamanel: Koronavirüsün gizli taşıyıcıları genelde gençler

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili olarak "Virüsün gizli taşıyıcıları genelde gençler. Avrupa’da yaşlı oranı yüzde 20 bizde ise bu rakam yüzde 6. Nüfusumuzun Avrupa’ya kıyasla çok daha genç olduğu düşünülürse gizli taşıyıcı sayısı Avrupa’dakinden fazla demektir" dedi.

Hürriyet yazarı Fulya Soybaş'ın aktardığına göre Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın “Türkiye’de yaklaşık 36 bin hayalet taşıyıcı olabilir” açıklamasıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Yamanel, koronavirüs pozitif olduğu halde hastalığı hiçbir belirti göstermeden, sağlıklı olduğunu sanarak geçiren ancak virüsü başkalarına bulaştırma riski çok yüksek olan kişilere ‘hayalet taşıyıcı' denildiğini ifade etti. Bu kişileri test yapılmadığı ve hastalığa dair en ufak bir belirti göstermedikleri için tespit etmenin de hayli zor olduğunu kaydeden Yamanel, “Şu an vaka sayımız yaklaşık 125 bin. Buna asemptomatik, yani tespit edilemeyen hastaları da eklerseniz vaka sayısı bilinenden çok daha yüksek olabilir” dedi.

Yamanel şöyle devam etti:

“Virüsün gizli taşıyıcıları genelde gençler. Avrupa’da yaşlı oranı yüzde 20 bizde ise bu rakam yüzde 6. Nüfusumuzun Avrupa’ya kıyasla çok daha genç olduğu düşünülürse gizli taşıyıcı sayısı Avrupa’dakinden fazla demektir. Yani, virüs taşıyıcılar yoluyla aramızda. Her zaman söylüyoruz. ‘Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.’ Tam bir ‘normalleşme’ beklemeyin. Gizli taşıyıcılardan korunmanın tek şartı maske ve sosyal mesafe. Global olarak salgın kontrol altına alınana kadar bu böyle.”

1 ay öncesine kadar Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Bilim Kurulu’nun maskeyi sadece hasta olanların takması yönünde tavsiye verdiğini hatırlatan Yamanel, “Baktık çok fazla hayalet taşıyıcı var, kimin taşıyıcı olduğu belli değil, bu noktada kendimizi korumak amaçlı değil, hastalığı dışarı saçmamak için maskeyi zorunlu kıldık” ifadesini kullandı.

Filyasyon ekiplerinin pozitif hastaların etrafını tarayarak hayalet hastalara ulaşabildiğini hatırlatan Yamanel, “Belki taşıyıcısınız, farkında değilsiniz. Kurallara uymanız hayat kurtarır” diye konuştu.