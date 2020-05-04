Pence, hastane ziyaretindeki tedbirsizliğinden pişman: Maske takmalıydım

Hastane ziyaretinde maske takmayınca büyük tepki çeken ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, “Gerekli olduğunu düşünmedim ama Mayo Klinik’te maske takmalıydım” sözleriyle günah çıkardı.

Beyaz Saray’ın salgınla mücadele ekibinin başındaki isim olan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, geçen hafta Mayo Klinik’e yaptığı ziyarette sergilediği maske tedbirsizliği hakkında özeleştiride bulundu.

Pence, “Gerekli olduğunu düşünmedim ama Mayo Klinik’te maske takmalıydım” dedi. Dahası Pence, Hastalık Koruma ve Önleme Merkezi’nin açıkça vurguladığı gibi, maskenin salgının yayılmasını önlediğini de söyledi.

Bir kez daha ‘koronavirüs testi yaptırdıkları’ gerekçesine sığınan Pence, “Başkan (Donald Trump) ve ben içinde bulunduğumuz eşsiz konum nedeniyle sık sık test yaptırıyoruz” diye konuştu.

Mike Pence, Minnesota’daki söz konusu ziyarette, bir gazetecinin neden maske takmadığını sorması üzerine düzenli olarak koronavirüs testi yaptırdığını ve bu nedenle buna gerek duymadığını söylemişti.

Pence bu hareketiyle hastanenin ‘ziyaretçiler kişisel koruyucu ekipmanlar kullanmalı’ kuralını da çiğnemiş ve büyük tepki çekmişti.