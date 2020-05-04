ABD Kongresi, üyelerine hızlı Kovid-19 testlerini sağlamak isteyen Trump'ın önerisini reddetti

ABD Kongresi'nin Demokrat ve Cumhuriyetçi liderleri, Başkan Donald Trump'ın Kongre üyelerine hızlı Kovid-19 test kitleri sağlanmasına dönük önerisini ülkedeki test kapasitesinin yetersiz olduğunu belirterek reddetti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ile ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, yaptıkları ortak açıklamayla bugün Capitol Hill'e dönmeye hazırlanan Kongre üyelerine hızlı Kovid-19 testi yapılması önerisini geri çevirdiklerini belirtti.

Pelosi ve McConnel, "Kongre, Beyaz Saray'ın bu cömert önerisine minnettar ancak şu anda bu öneriyi saygı çerçevesi içinde reddediyoruz. Ülke genelindeki test kapasitesi virüsün yayılımını gerektiği gibi değerlendirmek için ihtiyaç duyulan seviyenin çok gerisindeyken Kongre, kaynakların 'cephe hattındaki' kuruluşlara yönlendirilmesinin devam etmesini istiyor" ifadelerini kullandı.

Mart sonunda tatile giren Kongre'nin üyeleri, bugün yeniden toplanacak.

Koronavirüs pandemisinin merkezi konumundaki ABD'de dün akşam yapılan açıklamaya göre, 1.711 yeni ölüm kaydedildi. ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 162 bin 164'e, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 67 bin 494'e çıktı.