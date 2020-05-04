Endonezya sokaklarını süper kahramanlar bastı: Evde kalın, hayat güzel

Daha önce ‘hayalet devriyeler’ ve ‘perili evlerle’ karantina kurallarını uygulamaya çalışan Endonezya bu kez süper kahramanları ‘göreve çağırdı’. Örümcek Adam ve Süperman’in yanı sıra yerel kahraman Gatotkaca kostümleri giyen gönüllüler maske ve dezenfektan dağıttı.

Endonezya’nın Cava Adası’nda; Örümcek Adam, Süperman, Transformers ve Gatotkaca kostümü giyen gönüllüler, halka ‘maske takın, ellerinizi yıkayın, güvende kalın’ çağrısı yaptı.

Makassar kentinde de Deadpool, Black Panther ve yine yerel bir kahraman olan Bima-X kostümü giyen gönüllüler, ‘evde kal’ uyarısında bulundu. Kahramanlar başkent Cakarta da sokaklardaydı.

Maske ve dezenfektan dağıtan süper kahramanlar, ellerin nasıl yıkanacağını ve virüsten korunmak için neler yapılması gerektiğini de anlattı.

Örümcek Adam kostümlü gönüllü, Endonezyalılara 'Evde kal, hayat güzel' pankartıyla seslendi. © REUTERS / ANTARA FOTO

Endonezya'ya özgü bir kukla figür olan Ondel-Ondel, halka maske dağıttı. © REUTERS / WILLY KURNIAWAN

Gönüllülerden biri de üzerinde 'Covid-19' yazan bir Transformers kostümü giyerek dolaştı. © REUTERS / ANTARA FOTO 1 / 3 © REUTERS / ANTARA FOTO Örümcek Adam kostümlü gönüllü, Endonezyalılara 'Evde kal, hayat güzel' pankartıyla seslendi.

Etkinliği organize eden Cava yerlisi Widanarko, “Eğer süper kahramanlar tedbirleri desteklerse çocuklar kesinlikle kurallara uyar” dedi.

Widanarko, “Öncelikle ellerinizi yıkayın, ikincisi dışarıda dolaşmayın ve üçüncüsü her zaman maske takın” diye de ekledi.

Ada sakinlerinden Herni Kurniawati bu girişimi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi ve “Genellikle çocuklardan maske takmasını istemek çok zor oluyor, çünkü onların rahatını bozuyor” ifadelerini kullandı.

Ülkede daha önce de halkın koronavirüs tedbirlerine uymasını sağlamak adına doğaüstü olaylara olan yaygın inançtan medet umulmuştu.

Cava Adası’na bağlı Kepuh köyünde insanları evde tutmak için, yüzleri beyaza boyanan ve kefene benzeyen beyaz kıyafetler giydirilen ‘hayaletler’ sokaklarda devriye geziyordu.

Yine adaya bağlı Sragen bölgesinde de karantina kurallarını ihlal edenler, 14 gün boyunca ‘perili’ olduğuna inanılan terk edilmiş evlerde tutuluyordu.