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    beIN Sports

    beIN Sports Türkiye'den çekiliyor mu?

    © Fotoğraf : Wikipedia
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (162)
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202005041041965634-bein-sports-turkiyeden-cekiliyor-mu/

    "Türkiye'de liglerin tamamlanamayacağına dair bilgiler geliyor" diyen Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, yayıncı kuruluş ile ilgili, "Türk futbolunu ve TFF'yi bekleyen bir başka tehlike olduğunu söylemiştim. O durum şu: beIN Sports Türkiye'den çekilmeyi ciddi ciddi düşünmeye başladı" ifadelerini kullandı.

    Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Süper Lig maçlarının durdurulmasının ardından ödemelerini de yapmayan yayıncı kuruluş beIN Sports'un, Türkiye'den çekilmeyi düşündüğü belirtildi.

    Konya ilişkin bir yazıyı kaleme alan Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, “Fransa'nın devlet kararı ile ligleri tatil etmesinin ardından Türkiye'de de hiç konuşulmayan; "Ligler oynanmasın" alternatifinin artık yüksek sesle dillendirildiğini anlatmıştık” ifadelerini kullandı. Çelikler, yazısını şöyle sürdürdü:

    “Yazının sonunda Türk futbolunu ve TFF'yi bekleyen bir başka tehlike daha olduğunu onu da bugün yazacağımı söylemiştim. O durum şu: beIN Sports Türkiye'den çekilmeyi ciddi ciddi düşünmeye başladı.

    Hatırlayın Fransa’nın yayıncısı Canal+ sözleşmesini fesh etti.

    Peki beIN çekilebilir mi? Çekilir mi?

    Yayın ihalesini 500 milyon dolara (hoş o gün de bugün de kur ile 500 milyon dolar değildi) alan beIN, geçen yıl fiyatı 410 milyon dolara indirmişti. Ücretin yarısını TL'den ödeyen ve dolar kurunu da 5.80 TL'ye sabitleyen; dolayısıyla günümüz kuru ile neredeyse 350 milyon dolar civarında bir taahhüt altında bulunan Katarlı şirketin sözleşmesi 2021-22 sezon sonunda bitmesine karşın o süreyi beklemeden çekilmeyi gündemine aldı.

    ‘2022'den sonra devam etmeme istekleri ise neredeyse kesin’

    Kaçak yayın denilen IPTV yayınları ile maç izlenme oranının yüzde 65'lere çıktığından rahatsız olan, decoder satışlarını artıramayan beIN, sözleşmesinin sonunu beklemeden, gerekirse tazminat yükümlülüğünü de yerine getirerek ülkeden ayrılmayı gündemine aldı. Sözleşme bitim tarihi olan 2022'den sonra devam etmeme istekleri ise neredeyse kesin. Şirketin ticari kararı ülkeden ayrılmak yönünde ağır basıyor.

    Başka boyutlar da var. BeIN’in, böyle bir karar alması halinde kendisini bekleyen uzun hukuki süreci ve tazminat yükümlülüğünü göze aldığını da öğrendim.

    Ancak bir tarafta da Katar ve Türkiye arasında son derece pozitif olan ikili ilişkilerdeki dengeler var.

    ‘Tabi bu tip kararları almak kolay değil’

    Tabi bu tip kararları almak kolay değil. Lakin Katarlı yayıncının Avrupa'daki bazı yatırımlarını da kıstığı-azalttığı günlerde zaten pek de memnun olmadığı Türkiye pazarı ile ilgili uzun vadeli düşüncesi yok. Bu karar alınırsa, zaten yaşadığı olağanüstü zor günler, Kovid-19 dolayısıyla daha da katlanan Türk futbolu, kısa sürede yeni bir yayıncı bulmak zorunda kalabilir. Tabi ki görünürdeki 410 milyon dolardan da daha az bir bedele.”

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (162)

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    Etiketler:
    Katar, Habertük, beIN Sports, beINSPORTS, beIN, Serdar Ali Çelikler, Futbol, Lig, Türkiye, Fransa
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