Aeroflot: Uluslararası uçuşlar en iyi ihtimalle temmuzda yeniden başlatılabilir

Birçok ülke yeni koronavirüsün yayılımını engellemek adına aldıkları sınırlama kararlarını aşamalı olarak iptal etmeye hazırlansa da, Rus hava yolu şirketi Aeroflot’a göre salgın nedeniyle durdurulan uluslararası uçuşlar, en iyi ihtimalle temmuz ayında yeniden başlayabilecek.

Aeroflot Sözcüsü Yuliya Spivakova Rossiya-24 televizyonuna açıklamalarında, “Uçuşların tam olarak ne zaman başlayacağını söylemek şimdilik zor, ancak en iyi tahminlere bakacak olursak, uluslararası uçuşların yaz ortasında yeniden başlayacağını söyleyebiliriz” dedi.

Ancak Spivakova, yaz ortasına kadar ‘pandeminin en öldürücü dönemi geride bırakılacak olsa bile’ şirketlerin birtakım uçuş kurallarını değiştirmesi gerekebileceği uyarısında bulundu.

Sözgelimi yolcular arasında pandemi öncesi bırakılan mesafelerin genişletilebileceğini belirten Aeroflot Sözcüsü, uçakların da eskiye göre daha sık dezenfekte edilmesinin gerekebileceğini kaydetti.

Rusya, diğer ülkelerdeki vatandaşlarını evlerine geri getirecekler dışındaki uçuşları, 27 Mart’ta durdurmuştu. Türkiye dahil pek çok ülke de hem yurtdışı hem yurtiçindeki uçuşlara kısıtlamalar getirmiş durumda.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), yeni koronavirüs pandemisi nedeniyle uçak şirketlerinin 314 milyar dolara kadar kayıp yaşayabilecekleri değerlendirmesini yapmıştı.