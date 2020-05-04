Şanlıurfa'da Kovid-19'u yenen 5 kişi taburcu edildi

Şanlıurfa'da Kovid-19'u yenen 5 kişi, taburcu edilerek evlerine gönderildi. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pandemi Servisi'nden çıkarılan hastalar, hastane çalışanları tarafından çiçekler ve alkışlarla uğurlandı.

Tedavi süresince sağlık çalışanlarının kendileriyle yakından ilgilendiklerini ve üzerlerinde büyük emekleri olduğunu ifade eden vatandaşlar, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Rahatsızlığının ortaya çıkmasının ardından 18 gün hastanede kaldığını ve bugün taburcu olduğunu belirten Mustafa Şıldır, maske takmanın ve sosyal mesafenin korunmasının büyük önemi olduğunu acı bir tecrübe ile anlamış olduklarını söyledi.

Tedavilerinin ardından iyileşerek taburcu edilen 5 kişi ile birlikte, Şanlıurfa’da tedavi gördükten sonra iyileşen hasta sayısının toplam 98’e ulaştığı belirtildi.