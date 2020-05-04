Rusya’da koronavirüs kaynaklı ölüm oranının düşük olmasının nedeni açıklandı

Rus intaniyeci Malinnikova, Rusya’da koronavirüs kaynaklı ölüm oranının düşük olmasını, vakaların vaktinde tespit edilmesi ve bu sayede tedavinin vaktinde başlamasıyla açıkladı.

YouTube’da “Teşekkürler, doktor” programına katılan Sağlık Bakanlığı uzmanı Yelena Malinnikova, Rusya’da 1 milyon kişi başına 5.5 koronavirüs kaynaklı ölümün denk geldiğine dikkat çekerek bu rakamın diğer Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında çok yavaş büyüdüğünü söyledi.

Malinnikova, “Yardımın hızına, yardımın ne kadar hızlı ve kaliteli yapıldığına çok şey bağlı. Biz ülkemizde henüz hazırlıklıyız ve yetişiyoruz” dedi.

Uzman, “İkinci neden de Rusların vaktinde doktorlara başvurması” diye ekledi.