Rus ordusunda Kovid-19 vaka sayısı 1400'e yaklaştı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde orduda 156 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası daha tespit edildiği, virüse yakalanan toplam askeri personel sayısının 1384'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Savunma Bakanlığı'na bağlı hastanelerde 350, kışla hastanelerinde 470, sivil hastanelerde 13 askerin tedavi gördüğü bildirilirken 551 askerin de evlerinde karantinada bulunduğu aktarıldı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan tüm askerlerin sürekli doktorların gözetimi altında olduğu kaydedilirken 2 hastanın durumunun ağır olduğu, 11 kişinin hastalığının orta seyrettiği, diğerlerinin belirtisiz geçtiği belirtildi.

İyileşen asker sayısı 172 oldu. Ayrıca harp okullarında da koronavirüs vaka sayısının 1247’ye çıktığı ifade edildi.