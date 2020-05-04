Karantina bittikten sonra hangi ülkeler Rus turistleri kabul etmeye hazır olacak?

Rus siyaset uzmanı Dmitriy Abzalov, Türkiye, İtalya ve Yunanistan ekonomilerinin turizme çok bağımlı olduğundan bu ülkelerdeki plajların ve otellerin uzun süre kapalı kalamayacağı görüşünü dile getirdi.

Yine de turistlerin ne kadar aktif olacağı doğrudan bu ülkelerdeki genel duruma ve yetkililerin alacağı kararlara bağlı olduğu kaydedildi.

Abzalov, Rus medyasına açıklamasında, kitle turistinin ancak koronavirüs salgınına karşı ilk ciddi başarıların ardından yaz aylarında dönebileceğini söyledi.

2020/2021 sezonunun büyük ölçüde 'suya düştüğünü' dile getiren uzman, rezervasyonların büyük kısmının 2021 ilkbaharına yapıldığına dikkat çekerek ABD ve bazı Asya ülkelerine charter uçuşlarının en erken 2021 sonbaharında açılacağı tahmininde bulundu.