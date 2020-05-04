Pentagon: Kovid-19'a rağmen Rusya ve Çin tehdidiyle karşı karşıyayız

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Rusya ve Çin yönünden tehditlerle karşı karşıya olduklarını öne sürdü.

Washington'da Brookings Enstitüsü'nün düzenlediği çevrimiçi etkinliğe katılan Esper, "Sınırlarımız dışındaki tehditlerin çok iyi farkındayız. Çin’in Güney Çin Denizi’ndeki faaliyetinin güçlendiğini, Rusya’nın kuzey sınırlarımızda Alaska kıyılarındaki hava sahamız yakınlarında keşif uçuşlarına devam ettiğini görüşüyoruz. Irak’ta militan gruplarının, Afrika’dan Ortadoğu ve Afginistan’a kadar teröristlerin faaliyet gösterdiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'Rus provokasyonlarının' sayısında artış görüp görmediği sorusuna olumsuz yanıt veren bakan, "Provokasyonların arttığını görmüyorum. Çinliler biraz daha saldırgandı. Rusya'nın Libya, Suriye ve diğer yerlerle uğraştığını görüyoruz" dedi.

Bazı durumlarda Rusya ve Çin’in çok daha ısrarlı davrandığını söyleyen Esper, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak bazı yerlerde de geri adım attıklarını görüyoruz. Çünkü Kovid-19 onları da etkiliyor. Bunu söylemiyorlar ama bu konuda tedirgin olduklarını biliyoruz. Çok dikkatliyiz ve bu ülkelerde neler yaşandığını yakından takip ediyoruz."

"Şimdi belirsizlikler zamanı, bu ülkelerin ve ordularının ne yapacağı bilinmiyor. Ön cephede tetikte olmalıyız" diyen Esper, Pentagon’un savaşa hazır durumu koruduğunu ve müttefiklerle koordinasyonu sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.