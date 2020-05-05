Rus salgın hastalıkları uzmanı: Moskova’da durum yazın ortalarına doğru düzelir

Rusya Tüketiciyi ve İnsan Sağlığını Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Epidemiyoloji Merkez Araştırma Enstitüsü Direktörü Vasiliy Akimkin, Rossiya 24 televizyonuna verdiği demeçte Kovid-19 salgınının etkili olduğu Moskova ve Moskova bölgesindeki durumun istikrara kavuşmasının haziranın sonunu ve hatta temmuzun başlarını bulabileceğini ifade etti.

Koronavirüsün ikinci dalga yapıp yapmayacağı sorusuna ise Akimkin, böyle bir durumun ‘büyük bir olasılıkla sonbahar-kış dönemini çağrıştırdığını’ söyledi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da şimdiye kadar 74bin 401 Kovid-19 vakası saptandı, sadece son 24 saatte ise 5 bin 795 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

Moskova bölgesinde ise bu rakamlar sırasıyla 14 bin 939 ve 803.

Daha önce Rusya Sağlık Bakanlığı uzmanı Sergey Avdeyev, Rusya’nın salgınında plato seviyesine henüz uzak olduğunu, bunun Rusların karantina kurallarına çok iyi uymamasından kaynaklandığını açıklamıştı.