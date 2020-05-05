Rusya Sağlık Bakanı: Kovid-19 kısıtlamalarının bir kısmı aşı gelinceye kadar geçerli olacak

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rusya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaların bir kısmının aşı devreye alınıncaya kadar geçerli olacağını söyledi.

Rus devlet televizyonu Rossiya 24'te Nailya Askerzade'nin sunduğu programa konuk olan Muraşko, Rusya’da Kovid-19 salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaların bir kısmının aşı devreye alınıncaya kadar geçerli olacağını ifade etti.

‘İkinci dalga olasılığı dışlanmamalı’

Koronavirüs salgınının platoya ulaşmasının ‘hemen bayram ilan edilip havai fişeklerin fırlatılacağını ve akabinde tüm kısıtlamaların kaldırılacağı’ anlamına gelmediğini vurgulayan Muraşko, bunun yapılması için hastalığın yeniden tırmanmasına izin vermeyecek bütün bir sistemin kurulması gerektiğinin altını çizdi.

Rus bakan, koronavirüs salgınında ikinci dalga olasılığının dışlanmaması gerektiği konusunda uyardı.

‘Virüs belli bir zaman sirkülasyona devam eder’

Kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılmasının yeni bir hastalık dalgasına yol açıp açmayacağı sorusunu yanıtlayan Muraşko, “Nüfus bağışıklığı oluşturamazsak, elbette ikinci dalga da, ikinci zirve de olabilir, zaten biz virüsün belli bir zaman boyunca sirkülasyona devam edeceğini söylüyoruz” ifadelerini kulandı.