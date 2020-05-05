Karantinadan çıktıktan sonra asla yapılmaması gereken şeyler

Moskova merkezli Beden Eğitimi ve Spor Merkezi’nin bilimsel araştırma görevlisi Olga Tiunova, Sputnik’e açıklamasında, eski forma dönmek için küçük egzersizlerden başlanması gerektiğini belirterek, “Hemen Everest’i fethetmek, ülkeyi uçtan uca bisikletle geçmek, Kuzey Kutbuna ulaşmak gibi planlar yapılmamalı. Formumuza 2 ay içerisinde ulaşabildiğimiz bilimsel bir gerçek. Kaybedilmesi ise çok daha hızlı, 2 kat hızlı gerçekleşiyor. Şimdi günlük programlarımıza en basit egzersizleri dahil etmenin tam zamanı. Ama bunu mutlaka bir kağıda yazmamız lazım. Egzersizi yaparken bu hareketleri görmemiz lazım, bunu bilincimizden geçirmemiz lazım” dedi.

Benzer durumun aşırı kilo için de geçerli olduğunu kaydeden uzman, “Program hazırlanmalı, arzulanan kilo kaybı aralığı belirlenmeli, her gün tartılmalı, değişiklikler kaydedilmeli. Bu, hedefinize yaklaşıp yaklaşmadığınızı anlamanıza yardımcı olacak” ifadesini kullandı.

Karantina öncesinde spor salonlarına gidenleri, antrenmanlara geri dönerken kendine fazla güvenmeye karşı uyaran Tiunova, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eskiden yapılanın yarısına denk hacimlerden başlamalı. Riske girmeyip eski forma yavaş yavaş dönmek en doğrusu olur. Eski forma dönmenin 2 ay aldığı göz önünde bulundurulduğunda egzersizlerin temposu önceden kestirilebilir. Bunu kağıt üzerinde program halinde yazmak iyi gelir, böylece kendinizi aşırı zorlama cazibesi olmaz ve sakatlık önlenir. Eski forma kavuşmak istiyorsanız antrenman sırasında kendinizi nasıl hissettiğine kulak vermeniz gerekiyor”.