Rusya Sağlık Bakanlığı uzmanı: Plato seviyesine henüz uzağız

Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Adveyev, "Henüz platoya geçiş yapılmadı. Bu noktanın uzağındayız. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, henüz yolun dörtte birini geride bıraktığımızı söyledi. Yolun dörtte birini mi, üçte birini mi yoksa yarısını mı geçtiğimizi söylemek zor ancak salgının tepe noktasına henüz ulaşmadığımız kesin" dedi.

Bu durumun Rusların karantina kurallarına çok iyi uymamasından kaynaklanabileceğini belirten Adveyev, karantina kuralları ne kadar çok ihlal edilirse, yeni vaka sayısının, hastanede tedavi görenlerin sayısının, yoğun bakım hastası sayısının ve solunum cihazına bağlı hasta sayısının o kadar artacağını ve dolayısıyla yeni ölümlerin görüleceğini vurguladı.