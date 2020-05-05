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    Prof. Ceyhan: Salgının ortasına bile gelmedik, gevşeyip 'Bu iş nasılsa halloluyor' düşüncesine kapılmamalıyız

    © DHA /
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (550)
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    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202005051041969440-prof-ceyhan-salginin-ortasina-bile-gelmedik-gevseyip-bu-is-nasilsa-halloluyor-dusuncesine/

    Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak "Salgının ortasına bile gelmedik. Henüz bir şeyi halletmiş değiliz. Gevşeyip 'Bu iş nasılsa halloluyor' gibi bir düşünceye kapılırsak tüm çabalar boşa gider" dedi.

    Türkiye’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında birinci evreyi geride bıraktığına dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Salgının başından beri dikkat çektiğim ‘salgın kontrol noktası’nı geride bıraktık. Bu nokta iyileşen hasta sayısının günlük vaka sayısını geçmesiyle sağlanacaktı. Türkiye bu noktayı geçti. Şimdi salgın kontrol bölgesindeyiz. Bulunduğumuz evrede, normalleşmeye geçme, tedbirlerin yavaş yavaş ortadan kaldırılması gibi planlar yapılabilir. Fakat hiçbir şey bitmiş değil. Önümüzde uzun bir yol var, tedbiri elden bırakmamak şart” dedi.

    'Rahat bir havaya girersek tekrar vaka artışlarıyla karşılaşabiliriz'

    Yeni Şafak'tan Aybike Eroğlu'nun haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında bir grubun bu noktada çalışma yürüttüğünü aktaran Ceyhan, “Normalleşmenin nasıl yapılacağı konusunda detaylar planlanıyor. Bu doğrultuda yavaş yavaş tedbirler kaldırılmaya başlanacak. Aslında en kritik süreç, normalleşmeye başlanması. Çünkü biz normalleşmeye çalışırken, virüs ne yapacak bilmiyoruz. Rahat bir havaya girersek tekrar vaka artışlarıyla karşılaşabiliriz. Dünyada bu noktaya ulaşıp, tedbirleri azaltmaya başlayan Japonya ve Singapur gibi ülkelerde yeniden vaka artışı yaşandı. Japonya OHAL ilan etmek zorunda kaldı. Biz bu noktada bir hata yaparsak tekrar en başa döneriz. O yüzden çok dikkatli, yavaş yavaş bir adım atıp virüsün tepkisini ölçüp, daha sonra diğer adımı atacak şekilde hareket etmek gerekiyor” şeklinde konuştu.

    'Salgında dalgalanmalar olur'

    Gündemden düşmeyen ‘ikinci dalga’ meselesine de açıklık getiren Ceyhan, “ABD’li bir uzmanın gündeme getirdiği ikinci dalga, salgın biliminde var olan bir tanım. Tüm dünyada kontrol altına alındıktan sonra bir süre problemsiz geçecek ondan sonra aynı etkende yeni bir salgın yaşanacak anlamına geliyor. Bir ülkede salgın kontrol altına alındıktan sonra yeni vakaların görülmesi ikinci dalga anlamına gelmez ifadesini kullandı.

    Salgın dönemlerinde dümdüz çizgi şeklinde artma veya azalma yaşanmayacağını aktaran Ceyhan, “Bu tip dalgalanmalar salgın döneminde oldukça normal. Bu durum bizde de olacak. Mesela şu an çok iyi gidiyor. İyileşen vaka sayısı artıyor. Yeni vaka sayısı azalıyor. Zaman geçtikçe iyileşen sayısı inecek. Ara ara yeni vakalar çıkmaya başlayacak. Bu salgının doğasında olan bir durum” ifadelerini kullandı.

    'Tedbirlere uymaya devam'

    Vatandaşlara çağrıda bulunan Prof. Ceyhan, “En önemli şey salgının ortasına bile gelmedik. Henüz bir şeyi halletmiş değiliz. Gevşeyip 'Bu iş nasılsa halloluyor' gibi bir düşünceye kapılırsak tüm çabalar boşa gider, en başa dönebiliriz. Onun için hazır bu kadar şey başarılmışken, ipin ucunu kaçırmadan dikkatli bir şekilde tedbirlere uymaya devam edelim dedi.

    'Korktukça önlem aldık'

    Kovid-19’un İspanyol, Hong Kong gibi salgınlarla kıyaslandığında daha can yakan bir salgın olduğunu ifade eden Ceyhan, “Bu salgın SARS, MERS hatta Ebola’dan daha fazla can yaktı. Çünkü çok hızlı bir biçimde tüm dünyaya bulaştı. Öldürme oranı diğer salgınlardan düşük, Ebola’da yüzde 50, MERS yüzde 30, SARS yüzde 10, bunda yüzde 5 civarında ölüm oranına sahip. Ancak bu virüslerden hızlı yayıldığı için toplam ölen sayısı diğer salgınlardan yüksek” dedi. Dünyanın diğer salgınların farkına bu denli varamadığını kaydeden Ceyhan, “Dünya bu salgından çok korktuğu için ciddi tedbirler aldı. Ekonomi, sosyal yaşam etkilendi. Bu salgın insan hayatına direkt dokundu” diye konuştu.

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (550)
    Etiketler:
    Salgın, Mehmet Ceyhan, Koronavirüs
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