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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

    Koca: Test sayısı artacak, kalınlığını bilmediğimiz bir buz tabakasının üstündeyiz

    © AA /
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (553)
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202005051041969526-koca-test-sayisini-azaltmayacagiz-kalinligini-bilmedigimiz-bir-buz-tabakasinin-ustundeyiz/

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Test sayısının azalmayacağını, aksine artacağını belirten Koca tedbiri elden bırakmamak gerektiğini vurguladı ve "Kalınlığını bilmediğimiz bir buz tabakasının üstündeyiz" ifadesini kullandı.

    Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşmesini aktardı. 'Sağlık Bakanı dedi ki: Testte taviz yok!' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Dün akşam Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile uzunca bir telefon görüşmesi fırsatı daha yakaladım. Önce Sağlık Bakanlığı’nın 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle tebrik ettim. Sonra da hepimizi ilgilendiren birçok konuda bilgi edinme ve görüşlerinden istifade etme fırsatı buldum. Rahatlıkla diyebilirim ki görüşmeden çıkardığım sonuçlar, edindiğim intiba memnuniyet vericidir, sevindiricidir" diye başlayan Müftüoğlu, şöyle devam etti:

    • "Net ve açık olarak öğrendim ki çok değil, bir ay kadar sonra inşallah rahat bir nefes alabileceğiz. Daha güvende olacak, önümüzü daha iyi görebileceğiz.
    • Net ve açık olarak fark ettim ki süreç yine dikkatle, akıllıca, bilimsel kurallara uygun ve tavizsiz yönetiliyor.
    • Net ve açık olarak anladım ki doğru yoldayız, önümüz açıktır. Yeter ki sabretmeyi sürdürebilelim, yeter ki ‘temas, izolasyon, maske takmak’ kurallarına uymaya devam edelim.
    • Çok daha önemlisi net ve açık olarak not ettim ki test sayısı azalmayacak hatta artacak.

    Kısacası Sayın Bakan her zamanki gibi mütevazı, her zamanki gibi kibar ve alçak gönüllü ama konu süreci yönetme olunca müthiş çalışkan, konsantre ve dikkatli. Kısacası biraz daha sabırlı olmaya, ‘ihtiyatlı iyimserlik’ stratejisinden vazgeçmemeye ve süreci yönetenlere güvenmeye devam etmeliyiz.

    Sağlık Bakanı dedi ki: Test sayısını azaltmayacağız

    Görüşmede öğrendiğim haberlerin içinde beni en çok sevindireni şu oldu: Test sayısı azalmayacak, artacak. Sadece virüsle hastalananların teşhisinde değil, sessiz taşıyıcıların yakalanıp izole edilmesinde de PCR testlerinden istifade edilecek. Bu bence en önemli, en sevindirici haberdir. Virüsün kökünü kurutmanın, onu sokaklardan da kovmanın en etkili yolu bu yöntemdir. Riskli yerlerde, mesela sanayi tesislerinde, organize sanayi sitelerinde, huzurevleri, maden ocakları ve benzeri yerlerde sessiz taşıyıcı taramalarının yapılması çok ama çok önemli bir ayrıntı. Kısacası Bakanımız net ve açık olarak belirtti ki “Test sayısında taviz yok!”

    Sağlık Bakanı dedi ki: Temkini elden bırakmayacağız

    Sayın Bakan da farkında ki 'Kalınlığını bilmediğimiz bir buz tabakasının üstündeyiz!' dedi. Önlemleri gevşetirken çok ama çok dikkatli olmak zorundayız. Anladığıma göre her önlemde “Dene, gör, karar ver!” stratejisi gündemde olacak. Gerektiğinde gevşetici tedbirler hızlandırılacak ya da sonlandırılacak. Bu strateji okullara dönüş, AVM’lerin açılması, sportif müsabakaların başlaması, belirli alanlarda ticari faaliyetlerin yeniden devreye girmesi dahil pek çok alanda tavizsiz uygulanacak.

    Sağlık Bakanı dedi ki: Verileri dikkatle izleyeceğiz

    Hepimizin gördüğü tablo şu: Özellikle son 10 günde tüm rakamlarda hızlıca bir iyileşme hali var. Öyle ki ‘günlük yeni hasta/o gün iyileşen hasta sayısı’ oranı kapanmakla kalmadı, adeta kilitlendi. İyileşen hastaların toplam sayısı, yeni teşhis edilenlerin 2-3 katına yükseldi. Günlük yeni vaka rakamları 2 binlerin altına indi.

    Yeni hasta sayısı binin altına inince inşallah daha derin bir nefes alacağız. 500’ün altına indiğinde de 'Yaşasın, mutlu sona yaklaşıyoruz' diye haykıracağız. 100’ün altı mı? Kesinlikle hayal değil. Onu da başaracağız. Ve işte o zaman süreci sıfırlamaya yaklaştığımızdan emin olup sevinçle havaya fırlayacağız!"

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (553)
    Etiketler:
    Koronavirüs testi, Test, Koronavirüs, Fahrettin Koca
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