Bir süredir ABD'de yaşayan tiyatrocu Uğur Uludağ: Burada dezenfektan bulunamadığı için evde üretiyorum

Kurucusu olduğu Espri Standartları Enstitüsü Kurumu'nun Kaliforniya'da şubesini açmak için bir süredir ABD'de yaşayan tiyatrocu Uğur Uludağ, "Burada dezenfektan bulunamadığı için evde kendi dezenfektanımı üretiyorum" dedi.

Kurucusu olduğu ve 30. yılını kutlayan Espri Standartları Enstitüsü Kurumu'nun bir şubesini Kaliforniya'da açmak için bir süredir ABD'de yaşayan tiyatrocu Uğur Uludağ, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bu ülkedeki etkileriyle ilgili konuştu.

Sabah yazarı İlker Gezici'ye konuşan Uludağ, şunları söyledi:

'Burada herkes silahlanıyor'

"İki aydır buradayım. Bir dizinin de pilot bölümünü çektik. Ancak salgın yüzünden hepsi askıda... Evden çıkmadan, kurallara uymaya çalışarak bu durumun geçmesini bekliyoruz. Kendimi yazmaya verdim. Ne zamandır ertelediğim bir roman çalışmam vardı, onu bitirmek için uğraşıyorum. Naçizane gitar çalmayı öğrenmeye çalışıyorum ama çok yeteneksizim bu konuda.

Burada dezenfektan bulunamadığı için evde kendi dezenfektanımı üretiyorum. Maskesiz çıkmıyorum dışarı. Abartıp Yoda maskesi ve eldiveni bile giyiyorum…

Burada durum parlak değil. Yaşadığım bölge olan Santa Clara, Kaliforniya'daki Kovid-19 ortalamasını yükselten yer. Burada hayat durmuş durumda. Belediye, hükümetin kararlarının tersine daha akılcı ve sert önlemler alıyor.

Evden çıkmama hadisesi, başarılı bir öngörü ile ilk burada başladı. Marketlerde birçok şeyi bulmak güç. Uzun kuyruklar var ama sebebi karmaşa değil. Tam tersine ekstra düzen ve hemen herkesin bu düzene uyması. Ailem İstanbul'da, aklım onlarda. Ama Türkiye süreci çok iyi yönetiyor.

'Türkiye'den gelen yardım bana gurur verdi'

ABD genelinde çok acı bir tablo var. Bu korkunç tabloya Amerika sağlık sisteminin hazırlıksız yakalanması sebep oldu bence. Tüm diğer ülkelerdeki gibi işin ciddiyetinin anlaşılamamış olması, geç alınan önlemler ölümlerin sayısını artırdı. Ayrıca Uzak Doğulu nüfusun yoğunlukta olması da sıkıntı yarattı.

Cesetlerin TIR'larda taşınması ve ölüm oranlarının her geçen gün artması insanların psikolojisini bozdu. Türkiye'den ABD'ye yardım gelmesi çok güzel. Bir Türk olarak gururlanıyorum."