İstanbul Berberler Odası Başkanı Akyüz: Sakal tıraşı salgın bitene kadar yasaklansın

İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle berberlerde usturayla sakal tıraşının yasaklanması gerektiğini söyledi. Bunun temas gerektiren bir işlem olduğunu belirten Akyüz, "Ancak makineyle düzeltmeler yapılabilir" dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerin kademeli olarak kaldırılması kararının ardından Türkiye'de normalleşme süreci başladı. Bu kapsamda berber ve kuaförler belirli kısıtlamalar içerisinde yeniden faaliyete başlayacak.

Bu kısıtlamalar ve işleyişle ilgili olarak NTV canlı yayınında açıklamalarda bulunan İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, koruyucu bazı ekipmanlar tedarik edeceklerini duyurdu. Bu ekipmanları ve tedarik için başvuran firmaların isimlerini bir iki gün içerisinde yayınlayacaklarını duyuran Akyüz, "Kullanacakları ürünleri daha uygun fiyata almaları için bunu yayınlayacağız" ifadesini kullandı.

Akyüz, kuaför ve berberlerde yapılacak işlemlerde herhangi bir fiyat artışı yaşanmayacağının altını çizerek şunları kaydetti:

"Bizim zaten resmi fiyatlarımız var. Artık gerek şartlar gerek günlük alacağınız randevular kısıtlı olacağı için lütfen resmi tarifelere uysunlar. Eskisi gibi 2-3 kişi içeride bekleyemeyecek. Bizim bir sıkıntımız daha var. Bizde biliyorsunuz 20 yaş altı çıraklar, 65 yaş üstü vergi mükellefleri var. Bunların mutlaka çözülmesi lazım. 20 yaş altı elemanlar o dükkanlarda motorun dişlisi. 65 yaş üstü dükkan sahiplerinin de çalışabilmeleri lazım. Bunların sokağa çıkma yasağıyla ilgili bir çözüm üretilmesi lazım."

'Dönüşümlü çalışacaklar'

Akyüz çalışma saatleriyle ilgili olarak da şunları söyledi:

"Mesela 4 kişi varsa dönüşümlü olarak çalışacaklar. 4 kişiyse 2'si dönüşümlü olarak çalışacaklar. 1 koltuk arayla. Sakal tıraşını bu salgın bitene kadar yasaklanmasını talep ediyorum. Usturayla sakal tıraşını... Makineyle bazı düzeltmeler olabilir ama sakal tıraşının salgın bitene kadar yasaklanması lazım. Çünkü bu iş temas gerektiriyor. Bu müşteri için de çalışanlar için de gerekli bir uygulama olacak. Bizim mesleğimiz yakın temas içerisinde olan bir meslek."