Rusya’da 10 bin 102 yeni Kovid-19 vakası

Rusya’da son 24 saatte 83 bölgede 10 bin 102 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 95 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 155 bin 370’e yükseldi, ancak vaka sayısında ayrıca iki gün art arda düşüş gözlendi.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, vaka sayısı gün içinde 10 bin 102 daha artarak 155 bin 370’e çıktı.

Yeni vakaların 5714’ü başkent Moskova’da, 822’si Moskova bölgesinde, 226’sı St. Petersburg’da, 174’ü Nijnıy Novgorod bölgesinde görüldü. Gün içinde tespit edilen vakaların 4961’inde bir semptoma rastlanmadı, 95 kişi hayatını kaybetti.

Vakalar iki gündür düşüşte

Dün bildirilen günlük vaka sayısı 10 bin 581'di. Buna göre, art arda iki gün vaka sayısında düşüş gözlendi.

Rusya’da şimdiye kadar 1451 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 19 bin 865 kişi iyileşti.