Hindistan, koronavirüs vakaları ve ölümlerinde 24 saatteki en büyük artışı kaydetti

Hindistan, son 24 saatte 195 kişinin yaşamını yitirmesi ve 3 bin 900 yeni vakanın saptanmasıyla salgının başından bu yana en büyük günlük artışı kaydetti.

Hindistan’da koronavirüs vakaları ve ölümlerinde en yüksek günlük veriler son 24 saatte kaydedildi. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 195 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 1568’e ulaştı.

Yeni saptanan 3 bin 900 vakayla birlikte toplam sayı da 46 bin 433’e yükseldi. Bunların 14 bininden fazlasının, salgından en fazla etkilenen eyaletlerden olan Maharashtra’da kaydedildiği belirtildi. Maharashtra’yı 5 bin 804 vakayla Gujarat ve 4 bin 898 vakayla Delhi takip etti.

Verilerdeki bu ani artışa rağmen, 12 bin 700’den fazla hastanın iyileşerek taburcu edildiği açıklandı. Ülkedeki iyileşme oranı yüzde 27 olarak belirtildi.

Mart ayının sonundan beri karantina uygulayan Hindistan, geçtiğimiz hafta bu süreci 18 Mayıs’a kadar devam edecek şekilde ikinci kez uzattı. Ancak Yeni Delhi ve bölgesel hükümetlerin 24 Mart’ta bazı dükkânların açılmasına izin vermesi üzerine Hindistanlılar sosyal mesafeyi yok sayarak sokağa akın etti. Bunun vaka sayılarını artırmasından endişe ediliyor.

Kilometre-long queue, rush of customers in Delhi as liquor stores open amid lockdown 3.0



Huge rush at Alcohol shops in India after some relief in lockdown areas.



This step of government may prove disastrous. pic.twitter.com/48SrMRzYlV — Corona Virus Update (@Corona_Update_) May 4, 2020

​