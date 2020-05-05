Kayıt
15:15 05 Mayıs 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Türk Eczacıları Birliği maskelerin eczanelerde satılmasını talep ediyor

    © AA /
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (560)
    155
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104176/66/1041766644_0:0:1281:720_1200x675_80_0_0_8f0c1758ef52c7d2ace3800571820428.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202005051041971582-turk-eczacilari-birligi-maskelerin-eczanelerde-satilmasini-talep-ediyor/

    Türk Eczacıları Birliği Genel Başkanı Erdoğan Çolak, "Yeni fırsatçılara, koruyuculuk taşımayan maske satanlara açık kapı bırakmamak için ücretli maskelerin sadece eczanelerden verilmesi şarttır" dedi.

    Türk Eczacıları Birliği (TEB) Genel Başkanı Erdoğan Çolak, maske satışına ilişkin yaptığı açıklamada eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının, eczacıların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı pek çok başka hizmetin yanı sıra gönüllü olarak üstlendiği görevler arasında bulunduğunu, bugün itibarıyla 73 milyon ücretsiz maskenin vatandaşlara ulaştırıldığını bildirdi.

    "Önemli bir kamu görevi üstlenerek ücretsiz maske temininde kilit rol oynayan her bir meslektaşımıza fedakarca çalışmaları için teşekkür ediyoruz" diyen Çolak, sistemde belli sıkıntılar yaşandığını, TEB olarak tespit edilen sorunları Sağlık Bakanlığı'nın ilgili kurumlarına ilettiklerini söyledi.

    Çolak, sözlerine şöyle devam etti:

    "Bu süreçte, örneğin 65 yaş üstü ancak sağlık nedeniyle dışarı çıkması gereken kişiler, ikametgahlarının dışında olanlar, farklı nedenlerle henüz kod gelmeyenler ve diğerleri, maskeye ulaşmaya çalışıyor ancak ulaşamıyordu. Bu da eczanelerde hem fazladan iş yüküne neden oluyor, hem de eczacıya ve eczane çalışanlarına yönelik şiddete kadar neden olan olaylara sürekli olarak yol açıyordu.

    Tüm bu sorunları gidermek için, tüm vatandaşlarımızın maskeye ulaşımının kolaylaşması adına maskelerin sağlık otoritesi tarafından belirlenecek tavan fiyatıyla satılması uzun süredir taleplerimiz arasındaydı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklama, bu noktada sahada uygulamayı hayata geçiren bizlerin sorun tespitlerimize ve çözüm önerilerimize paralel, çok anlamlı bir müdahale oldu. Sahanın sesini duyduğu için kendisine teşekkür ediyoruz."

    'Sosyal koruma olarak devam etmeli'

    TEB olarak bundan sonraki süreçte ücretsiz maske uygulamasının bir sosyal koruma olarak devam etmesinden yana olduklarını vurgulayan Çolak, "Yeni fırsatçılara, koruyuculuk taşımayan maske satanlara açık kapı bırakmamak için de ücretli maskelerin sadece eczanelerden verilmesi de şarttır. Sağlık çalışanları olarak bu uyarıları yapmanın kamuya ve hastaya borcumuz olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada normalleşme sürecinin bir parçası olarak, bugüne kadar piyasada satışına izin vermedikleri cerrahi maske ve bez maske satışına, halkın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planladıklarını belirtmiş ve maske türlerine göre bir üst fiyat belirlenerek, halkın mağdur edilebileceği girişimlerin de önünün kesileceğini kaydetmişti.

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (560)
    Etiketler:
    Satış, Eczane, Maske, Türk Eczacıları Birliği (TEB), Koronavirüs
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rossiyana Markovskaya
    Birbirinden güzel: Farklı ülkelerin kadın sözcüleri
    Karikatür
    'ABD, İran’a karşı ‘medya terörü’ uyguluyor'
    DŞK 1938 ağır makineli tüfek
    DŞK 1938 ağır makineli tüfek
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet