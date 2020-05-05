Dünya Sağlık Örgütü: ABD, Kovid-19'un Vuhan laboratuvarından çıktığı iddiasına kanıt sunmadı

DSÖ, ABD'nin, yeni tip koronavirüs salgınının kaynağının Çin'in Vuhan şehrindeki bir laboratuvar olduğuna dair iddiasını destekleyecek herhangi bir kanıt sunmadığını açıkladı.

The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Programı Direktörü Dr. Michael Ryan, Washington yönetiminin iddialarını destekleyecek kanıtları DSÖ'ye iletmediğini ifade etti.

Kovid-19'un kaynağının bilinmesinin virüsün gelecekteki kontrolü açısından kritik bir halk sağlığı bilgisi olduğunu vurgulayan Ryan, "Olguya dayalı çalışan her kurum gibi biz de virüsün kökenini gösteren her türlü bilgiye açığız. Eğer ABD'nin elinde bu konuda bilgi veya veri varsa bunu paylaşıp paylaşmamaya veya ne zaman paylaşacağına karar vermeli. DSÖ'nün bilgi yokluğunda hareket etme olanağı yok" değerlendirmesini yaptı.

Ryan, salgınla mücadele sürecinde Çin ile işbirliği ve bilgi alışverişinin kritik olduğunu ve konunun siyasallaştırılmaması gerektiğini belirterek "Eğer bu bir suistimal soruşturması gibi yürütülürse çözümü çok zor olur. Siyasal bir soruna dönüşür" görüşünü aktardı.

Amerikan haber kanalı ABC News'e 3 Mayıs'ta konuk olan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı açıklamada, "Çin'in, yürüttükleri standartların altındaki laboratuvarlar ile dünyayı enfekte etme geçmişi var. Size bunun (Kovid-19) Vuhan'daki laboratuvardan çıktığına dair çok sayıda delil olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da 1 Mayıs'ta, yeni tip koronavirüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü ancak şu anda detay paylaşamayacağını açıklamıştı.

'Fransa'da sanılandan 1 ay önce ortaya çıktı' haberlerine yanıt

Öte yandan DSÖ, Fransız doktor Yves Cohen'in 27 Aralık 2019'da zatürre teşhisiyle tedavi edilen bir hastasından alınan örneklerin test edildiğini ve hastanın aslında Kovid-19 olduğunun anlaşılmasıyla ilgili de açıklama yaptı. Sözcü Christian Lindmeier bu durumun şaşırtıcı olmadığını söyledi, "Daha erken vakalar da ortaya çıkabilir " dedi. Ülkelere 2019 sonuna ilişkin kayıtları gözden geçirme çağrısı yapan Lindmeier, böylece salgına dair 'yeni ve daha net bir resim' ortaya çıkacağını belirtti.

Fransız doktorun verdiği bilgiler, virüsün Fransa'ya düşünülenden neredeyse bir ay önce ulaşmış olabileceği anlamına geliyor.

🔴 Le Pr Yves Cohen affirme qu'un patient était atteint du Covid-19 en France dès le 27 décembre pic.twitter.com/xU9IFeD57a — BFMTV (@BFMTV) May 3, 2020

​