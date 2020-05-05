Erzurum'da bariyerli maske dağıtımı

Erzurum’un Oltu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 bin maske, bariyerlerle ve sosyal mesafe önlemiyle dağıtıldı.

Erzurum’un Oltu Kaymakamlığı ve Oltu Belediyesi işbirliğiyle ilçede Halk Eğitimi Merkezi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından üretilen 10 bin maske dağıtıldı.

Hükümet Konağı önünde polis bariyerleriyle oluşturulan koridorlarda sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya giren vatandaşlar, ihtiyaçları doğrultusunda kimseyle temas etmeden maskelerini alarak alandan ayrıldı.

Vatandaşların sosyal mesafeyi koruyarak maske almak için birbirlerine gösterdiği anlayış, takdir topladı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cemal Tanrıver ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Bektaş, maskelerin gönüllü kişilerce üretildiğini belirterek üretime devam edeceklerini söyledi.