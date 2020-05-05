Rus Sanayi Bakanı Manturov: Maske sıkıntımız yok ancak koruyucu kıyafet sorununu çözmeliyiz

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Rusya'da maske sıkıntısı yaşanmadığını ancak koruyucu kıyafet konusunda sorun olduğunu belirtti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, "Son iki ay içinde maske konusunu başarıyla yönettiğimizi düşünüyorum. Bugün bizim için önemli olan enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının koruyucu kıyafetleri" dedi.

Manturov, kişisel koruyucu ekipman üretiminde kullanılan maddelerin imalatını artırmaları ve koruyucu kıyafet sorununu çözmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Manturov, pazar günü yaptığı açıklamada, Rusya'da maske ve dezenfektan açığı bulunmadığının altını çizmişti.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre nisan ayında Rusya'da 138.5 milyon maske üretildi ve Çin'den 105 milyon maskenin ithalatı organize edildi.