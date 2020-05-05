Hollandalı ve Alman uzmanlardan koronavirüsü yenebilecek antikor

Nature Communications dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, Utrecht Üniversitesi laboratuvarında, etkisi açısından insanın bağışıklık hücrelerinin ürettiğine benzer proteinler sentez edildi. Bu proteinlerin görevi, patojenin belirli bir bölgesini bularak sadece ona etki etmek.

47D11 kod adı verilen yeni antikor, testler sırasında, sadece Kovid-19 olarak bildiğimiz SARS-CoV-2 virüsünü değil, ona yakın olan ve şiddetli akut solunum yolu sendromuna olarak bilinen SARS-CoV virüsünü de yenme başarısını sergiledi. Antikorların özellikle yeni virüse korona (güneş tacı) şeklini veren ve insan hücrelerine sızmasını mümkün kılan sivri uçlu proteinleri hedef aldığı kaydedildi.

Antikorların üretiminde genetik olarak değiştirilmiş farelerden yararlanıldı. Virüsü etkisiz hale getirdiği anlaşılınca antikoru düzenleme ve insana yönelik versiyonu geliştirme kararı alındı.

Alınan sonuçların doğrulanması için önce klinik araştırmalardan geçirilecek antikor sonra hayvanlar ve insanlar üzerinde test edilecek. Henüz bu antikor tıpta kullanılamazsa da gelecekte hastalığın önlenmesinde ve hastaların tedavisinde kullanılabilir.