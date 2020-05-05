Sırbistan Savunma Bakanı'ndan Rus uzmanlara 'koronavirüsle mücadele' teşekkürü

Sırbistan Savunma bakanı Aleksandr Vulin, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Petar Cvetkovic ve Belgrad Belediye Başkan Yardımcısı Goran Vesic ile birlikte bugün, bu ülkede bulunan Rus askeri uzman ekibinin başkanı Tümgeneral Mihail Çernışov ile görüştü.

Vulin, "Bu insanlar, ne kadar bilgi sahibi ve yetenekli, ama her şeyden önce ne kadar yararlı ve kendi işine bağlı olduklarını gösterdi. Onlar, durumun en ağır olduğu yerlere gitti. Doğrudan virüs kapma riskinin yüksek olduğu ve bu virüse karşı mücadeleye ihtiyaç olduğu yerlere gitti" ifadelerini kullandı.

Rusya’nın, kendi topraklarında verdiği mücadeleye rağmen Sırbistan’ın imdadına koştuğunu kaydeden Vulin, "Bu insanlar sadece bir asker gibi emri yerine getirmek için burada değil, aynı zamanda bunu gerçekten istedikleri ve yardım ettikleri halkı sevdikleri için buradalar. Bölgedeki bazı ülkelerin bu konuya bu açıdan bakmadıkları için üzgünüm" dedi.

Tümgeneral Çernışov, buna yanıt olarak, mümkün olan her şey yapmaya gayret gösterdiklerini belirterek sıcak karşılamadan dolayı teşekkür etti.

Sırbistan Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre ülkede 9 bin 600’den fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilirken 200 hasta hayatını kaybetti.