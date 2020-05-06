Yunanistan'da normalleşme: Halk 42 günün ardından sokağa çıktı

Yunanistan'da Kovid-19 salgını nedeniyle alınan sıkı tedbirler gevşetilerek hayatın normalleşmesi için ilk adım atıldı. Yunanistan'da yaşayanlar, geçen 42 günün ardından bugün yeniden sokağa çıktı.

Ülkedeki berberler, kuaförler, spor malzemesi satan dükkanlar, kitapçılar, çiçekçiler ve güzellik salonları da bugün açıldı.

Kamu sektöründe kısıtlamaların devam edeceği Yunanistan'da bu hafta işe gidenlerin sayıları artacak. Metro ve otobüs seferleri arttırılırken, toplu taşıtlarda maske takmak zorunlu olacak.

Yunanistan hükümetinin mayıs sonuna kadar kademeli olarak tedbirleri gevşetmesi, tüm dükkanların 11 Mayıs’tan sonra açılması, 1 Haziran’da ise restoran ve kafelerin açılması bekleniyor. Gelecek hafta lise son sınıf öğrencilerinin ders başı yapması, ortaokullarda ise 17 Mayıs sonrası eğitime başlanması planlanıyor.

Bugüne kadar 2 bin 626 Kovid-19 vakasının tespit edildiği Yunanistan'da 1441 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 23 Mart’ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.